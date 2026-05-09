Во время «перемирия» рф атаковала сразу на нескольких направлениях – Генштаб

С начала суток 9 мая, когда должно было действовать так называемое «перемирие», российские войска совершили 51 атаку на разных направлениях фронта.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
По данным военных, россия продолжает обстреливать приграничные районы Сумской области. Под ударами оказались районы населённых пунктов Рогизное, Волфино, Коренёк, Атинское, Уланово и Кучеровка.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксированы 10 обстрелов и две штурмовые атаки.
На Южно-Слобожанском направлении российские войска семь раз пытались улучшить свои позиции в районах Прилепки, Избицкого, Старицы, Терновой, Петро-Ивановки и Синельникового.
На Лиманском направлении оккупанты четыре раза атаковали в сторону Лимана, Заречного, Ямполя и Озёрного.
Также российские войска совершили одну атаку на Краматорском направлении и семь атак на Константиновском направлении.
Наибольшее количество боевых столкновений зафиксировано на Покровском направлении, где оккупанты 17 раз пытались вытеснить украинских военных.
На Гуляйпольском направлении Генштаб сообщил о 13 атаках в сторону Нового Запорожья, Рыбного, Цветкового, Железнодорожного, Воздвижевки, Святопетровки, Гуляйпольского и Чаривного.
Напомним, 8 мая Дональд Трамп заявил, что Украина и рф согласовали трёхдневное прекращение огня с 9 по 11 мая и масштабный обмен пленными.
В то же время в ночь на 9 мая россия атаковала Украину баллистической ракетой «Искандер-М» и 43 ударными беспилотниками несмотря на объявленное «перемирие».
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»