Во время «перемирия» рф атаковала сразу на нескольких направлениях – Генштаб

С начала суток 9 мая, когда должно было действовать так называемое «перемирие», российские войска совершили 51 атаку на разных направлениях фронта.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

9 мая 2026, 09:24 Несмотря на «перемирие» рф ночью атаковала Украину баллистикой и дронами: сколько сбила ПВО В ночь на 9 мая россия запустила по Украине баллистическую ракету «Искандер-М» и 43 ударных беспилотника. Силы ПВО сбили большинство вражеских дронов.

По данным военных, россия продолжает обстреливать приграничные районы Сумской области. Под ударами оказались районы населённых пунктов Рогизное, Волфино, Коренёк, Атинское, Уланово и Кучеровка.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксированы 10 обстрелов и две штурмовые атаки.

На Южно-Слобожанском направлении российские войска семь раз пытались улучшить свои позиции в районах Прилепки, Избицкого, Старицы, Терновой, Петро-Ивановки и Синельникового.

На Лиманском направлении оккупанты четыре раза атаковали в сторону Лимана, Заречного, Ямполя и Озёрного.

Также российские войска совершили одну атаку на Краматорском направлении и семь атак на Константиновском направлении.

Наибольшее количество боевых столкновений зафиксировано на Покровском направлении, где оккупанты 17 раз пытались вытеснить украинских военных.

На Гуляйпольском направлении Генштаб сообщил о 13 атаках в сторону Нового Запорожья, Рыбного, Цветкового, Железнодорожного, Воздвижевки, Святопетровки, Гуляйпольского и Чаривного.

Напомним, 8 мая Дональд Трамп заявил, что Украина и рф согласовали трёхдневное прекращение огня с 9 по 11 мая и масштабный обмен пленными.

В то же время в ночь на 9 мая россия атаковала Украину баллистической ракетой «Искандер-М» и 43 ударными беспилотниками несмотря на объявленное «перемирие».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.