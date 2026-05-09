Трамп допустил переговоры США и рф в Москве по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов направить американскую делегацию в Москву для переговоров по войне между Украиной и россией.

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами возле Белого дома.

Во время разговора американского президента спросили, готов ли он отправить переговорщиков в россию для обсуждения возможного урегулирования войны.

В ответ Трамп заявил, что не исключает такого сценария.

«Ну, я бы это сделал. Я бы очень хотел, чтобы эта война закончилась», – сказал президент США.

Также Трамп упомянул о потерях в войне между Украиной и россией.

«Я бы очень хотел увидеть конец конфликта между россией и Украиной, где в прошлом месяце погибли 25 000 молодых солдат, и это в среднем 25–30 000 солдат в месяц», – заявил он.

При этом президент США не уточнил возможный формат переговоров или состав потенциальной делегации.

Напомним, 8 мая Дональд Трамп заявил, что Украина и рф якобы согласовали трехдневное перемирие с 9 по 11 мая и масштабный обмен пленными.

Тем временем в ночь на 9 мая россия атаковала Украину баллистической ракетой «Искандер-М» и 43 ударными беспилотниками, несмотря на объявленное «перемирие».

