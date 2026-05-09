Пожар в Чернобыльской зоне: огонь охватил уже 1200 гектаров леса

По состоянию на вечер субботы, 9 мая, в Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области продолжается ликвидация масштабного лесного пожара, который уже охватил площадь 1200 гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, по состоянию на 17:00 субботы, 9 мая, огнем пройдено 1200 га. По словам чрезвычайников, распространению огня способствует засушливая погода и резкие порывы ветра.

Всего к тушению пожара привлечены 374 человека, из них от ГСЧС – 253 спасателя. В пресс-службе ГСЧС подчеркивают, что ситуация полностью контролируема.

В то же время, по данным спасателей, также параллельно продолжается ликвидация лесного пожара на территории Полесского природного заповедника.

«В настоящее время спасатели и лесники осуществляют тушение отдельных очагов возгорания лесного настила, чтобы не допустить дальнейшего переброса и распространения пожара. Для непрерывного выполнения работ проведена ротация личного состава ГСЧС области», – говорится в сообщении.

Напомним, недавно на приграничье Черниговской области из-за боевых действий и военной агрессии рф вспыхнул масштабный лесной пожар. По первым данным, огонь охватил около 2400 гектаров леса, однако из-за угрозы обстрелов и российских беспилотников полноценное тушение было невозможным.

Как известно, в Украине в течение последних дней фиксируется значительное количество лесных пожаров в разных регионах, тушение которых осложняется погодными условиями и боевыми действиями.

В частности, 5 мая на Закарпатье вспыхнул масштабный лесной пожар, который охватил около 75 гектаров в Верхне-Воловецком лесничестве. Правоохранители открыли уголовное производство и выясняют причины возгорания.

