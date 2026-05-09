Зеленский о назначении Мадьяра премьером Венгрии: «Можем сделать Европу сильнее»

Президент Владимир Зеленский поздравил нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра с назначением и подчеркнул готовность Украины сотрудничать, заявив, что страны вместе могут «сделать сильнее всю Европу».

Об этом говорится в заявлении президента в соцсети Х.

Зеленский поздравил Мадьяра с началом работы на должности, назвав символичным, что его назначение состоялось в День Европы.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова развивать сотрудничество и строить сильные отношения с Венгрией.

«Украина готова развивать сотрудничество с Венгрией и строить сильные отношения между нашими странами на основе добрососедства и уважения к нашим людям. Вместе мы можем добавить больше силы нашим народам и сделать сильнее всю Европу. Желаю успехов и хороших результатов на должности!», – заявил украинский лидер.

Как известно, в Венгрии в субботу, 9 мая, состоялось первое заседание новоизбранного парламента, сформированного после выборов 12 апреля. Абсолютное большинство в новом созыве получила оппозиционная партия «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр.

По данным СМИ, Мадьяр заявил, что поддержка Будапештом начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз будет зависеть от расширения прав венгерского национального меньшинства в Украине.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что надеется на конструктивную позицию Венгрии в отношении Украины и готов к встрече с будущим премьером Мадьяром в любой момент.

В ответ лидер партии «Тиса» и будущий премьер-министр Венгрии заявил, что готов к контактам с руководством Украины, однако уже после того, как принесет присягу.

