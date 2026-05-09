Словацкий премьер встретился с путиным в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 9 мая провел встречу с российским диктатором владимиром путиным в Москве.

Об этом сообщают словацкие и российские СМИ.

9 мая 2026, 11:35 Что сказал путин на параде 9 мая: главные заявления На параде 9 мая в Москве владимир путин сделал ряд заявлений о войне против Украины, НАТО, российской армии и Второй мировой войне.

Во время переговоров в Кремле Фицо заявил, что для него является «большой честью» находиться в Москве.

«От имени правительства Словацкой Республики и присутствующей здесь словацкой делегации позвольте поздравить вас с самым выдающимся национальным праздником», – сказал словацкий премьер.

Российские медиа также цитируют Фицо, который якобы заявил о появлении в Европе «нового железного занавеса» и выразил мнение, что россия и Словакия могут предпринять шаги к нормализации отношений.

Путин во время встречи отдельно упомянул трудности с прибытием словацкого премьера в рф после того, как страны Балтии не разрешили пролет его самолета через свое воздушное пространство. Также путин заявил о готовности россии обеспечивать энергетические потребности Словакии.

Роберт Фицо стал единственным европейским лидером, посетившим Москву 9 мая. В то же время, по имеющейся информации, на параде на Красной площади он не присутствовал.

Напомним, 8 мая медиа сообщали, что премьер Словакии Роберт Фицо во время поездки в Москву может передать путину «послание» от Зеленского.

Советник президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин отмечал, что Фицо, вероятно, будет обсуждать с российским диктатором готовность Киева организовать встречу на уровне лидеров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.