Словацкий премьер встретился с путиным в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 9 мая провел встречу с российским диктатором владимиром путиным в Москве.
Об этом сообщают словацкие и российские СМИ.
Во время переговоров в Кремле Фицо заявил, что для него является «большой честью» находиться в Москве.
«От имени правительства Словацкой Республики и присутствующей здесь словацкой делегации позвольте поздравить вас с самым выдающимся национальным праздником», – сказал словацкий премьер.
Российские медиа также цитируют Фицо, который якобы заявил о появлении в Европе «нового железного занавеса» и выразил мнение, что россия и Словакия могут предпринять шаги к нормализации отношений.
Путин во время встречи отдельно упомянул трудности с прибытием словацкого премьера в рф после того, как страны Балтии не разрешили пролет его самолета через свое воздушное пространство. Также путин заявил о готовности россии обеспечивать энергетические потребности Словакии.
Роберт Фицо стал единственным европейским лидером, посетившим Москву 9 мая. В то же время, по имеющейся информации, на параде на Красной площади он не присутствовал.
Напомним, 8 мая медиа сообщали, что премьер Словакии Роберт Фицо во время поездки в Москву может передать путину «послание» от Зеленского.
Советник президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин отмечал, что Фицо, вероятно, будет обсуждать с российским диктатором готовность Киева организовать встречу на уровне лидеров.
