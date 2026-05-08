Украина и россия согласовали трехдневное перемирие и масштабный обмен пленными

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и россия согласились на трехдневное прекращение огня, которое будет продолжаться с 9 по 11 мая. Кроме того стороны договорились о новом обмене пленными.

Заявление было опубликовано в соцсети Truth Social.

«С радостью сообщаю о трехдневном прекращении огня (9, 10 и 11 мая) в войне между россией и Украиной. Празднование в россии приурочено к Дню Победы, но и в Украине это тоже важно, поскольку она также сыграла значительную роль во Второй мировой войне. Это прекращение огня будет включать в себя приостановку всех боевых действий, а также обмен пленными на 1000 человек из каждой страны», – утверждает он.

Трамп сообщил, что такое предложение было выдвинуто им самим и что его поддержали как президент Украины Владимир Зеленский, так и президент рф владимир путин.

Американский лидер также выразил надежду на то, что договоренность может стать началом завершения полномасштабной войны. По его словам, переговоры по прекращению конфликта продолжаются, а стороны «становятся с каждым днем все ближе» к урегулированию ситуации.

На заявление Трампа уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он подтвердил, что 9, 10 и 11 мая должен действовать режим прекращения огня.

«Сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие россии провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая. Украина последовательно работает для возвращения своих людей из российского плена. Поручил нашей команде оперативно подготовить все необходимое для обмена. Благодарю Президента Соединенных Штатов и его команду за результативное дипломатическое участие», – написал Зеленский.

Он также отметил, что в последние дни продолжались активные сигналы и переговоры по ситуации с безопасностью вокруг мероприятий в Москве 9 мая. По его словам, одним из главных аргументов украинской стороны оставался вопрос возвращения пленных.

«Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой», - подчеркнул президент.

Стоит отметить, что рф накануне 9 мая снова пригрозила, что нанесет удары по «центрам принятия решений» в Украине, если парад в Москве будет сорван. Там призвали Запад эвакуировать своих дипломатов из Киева.

Зеленский в ответ на это советовал представителям иностранных государств отказаться от идеи посещения путинского парада в Москве 9 мая.

