Фицо вероятно передаст путину «послание» от Зеленского во время визита в Москву – СМИ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву может передать президенту рф владимиру путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец во время заседания европейского комитета парламента, пишет словацкое издание Marker.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо неожиданно заявил, что мирное соглашение в войне с рф невозможно без согласия Украины.

По словам Хованца, Фицо якобы может передать путину «послание» от украинского президента и получить взамен информацию о том, как в Кремле видят перспективы завершения войны против Украины.

«Также он может получить ценную информацию от российского президента о том, как он видит усилия по завершению войны», – цитирует чиновника медиа.

В словацком МИД говорят, что в нынешней ситуации важно поддерживать контакты со всеми сторонами конфликта. Также там считают, что ЕС и европейские политики должны быть вовлечены в будущие переговоры, которые могут привести к мирному соглашению.

Хованец добавил, что часть западноевропейских политических лидеров уже поддерживает идею диалога с российским президентом относительно завершения войны.

Напомним, после последней встречи с Владимиром Зеленским Роберт Фицо заверил, что Словакия полностью поддерживает вступление Украины в ЕС и готова оказывать Киеву необходимую помощь на этом пути.

Словацкий премьер также подчеркнул важность украинского суверенитета, заявив, что никакие мирные договоренности с россией не могут быть достигнуты без согласия самой Украины.

Несмотря на критику со стороны коллег, Роберт Фицо подтвердил планы посетить Москву 9 мая для личной встречи с путиным.

В то же время глава словацкого правительства опроверг свое участие в военном параде на Красной площади, подчеркнув, что его визит ограничится только официальными переговорами.

