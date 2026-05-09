«Слишком сложно»: Кремль оценил перспективы мирного соглашения с Украиной

В Кремле заявили, что путь к мирному соглашению между Украиной и россией будет длительным и сложным.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что заключение мирного соглашения между Украиной и россией «займет много времени».

Об этом сообщают российские медиа.

У путина заявили, что не видят смысла в новом раунде переговоров со США и УкраинойВ Кремле пока не видят оснований для проведения нового раунда трехсторонних переговоров между россией, США и Украиной.

По словам Пескова, США якобы хотят ускорить переговорный процесс, однако завершение войны остается «слишком сложным».

Также в Кремле заявили, что путь к миру будет «очень долгим» и будет зависеть от «сложных деталей».

Напомним, 7 мая у путина заявили, что не видят смысла в новом раунде переговоров между США, Украиной и россией.

В тот же день сообщалось, что лидеры ЕС готовятся к возможным переговорам с путиным по поводу войны в Украине.

Также 8 мая в Кремле заявили о готовности к диалогу с представителями Европейского Союза.

Россия США Украина Дмитрий Песков Переговоры Страна-террорист россия
