«Слишком сложно»: Кремль оценил перспективы мирного соглашения с Украиной

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что заключение мирного соглашения между Украиной и россией «займет много времени».
Об этом сообщают российские медиа.
По словам Пескова, США якобы хотят ускорить переговорный процесс, однако завершение войны остается «слишком сложным».
Также в Кремле заявили, что путь к миру будет «очень долгим» и будет зависеть от «сложных деталей».
Напомним, 7 мая у путина заявили, что не видят смысла в новом раунде переговоров между США, Украиной и россией.
В тот же день сообщалось, что лидеры ЕС готовятся к возможным переговорам с путиным по поводу войны в Украине.
Также 8 мая в Кремле заявили о готовности к диалогу с представителями Европейского Союза.
