«Слишком сложно»: Кремль оценил перспективы мирного соглашения с Украиной

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что заключение мирного соглашения между Украиной и россией «займет много времени».

Об этом сообщают российские медиа.

7 мая 2026, 20:55 У путина заявили, что не видят смысла в новом раунде переговоров со США и Украиной В Кремле пока не видят оснований для проведения нового раунда трехсторонних переговоров между россией, США и Украиной.

По словам Пескова, США якобы хотят ускорить переговорный процесс, однако завершение войны остается «слишком сложным».

Также в Кремле заявили, что путь к миру будет «очень долгим» и будет зависеть от «сложных деталей».

В тот же день сообщалось, что лидеры ЕС готовятся к возможным переговорам с путиным по поводу войны в Украине.

Также 8 мая в Кремле заявили о готовности к диалогу с представителями Европейского Союза.

