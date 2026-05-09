Оккупанты во время «перемирия» атаковали два района Днепропетровщины, есть жертва

С утра субботы, 9 мая, когда должно было действовать «перемирие», российские оккупационные войска атаковали беспилотниками два района Днепропетровщины. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram.
«Враг атаковал два района области беспилотниками. Под ударом были Никополь, Мировская и Червоногригоровская общины. Повреждены многоквартирный дом и лицей. Ранения получила 87-летняя женщина. Ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести», – говорится в сообщении.
Как отмечается, россияне также атаковали Межевскую общину в Синельниковском районе области, в результате чего погибла 46-летняя женщина.
Напомним, российские войска сегодня ночью нанесли серию ударов по Днепропетровской области, атаковав два района артиллерией и беспилотниками. В результате обстрелов погибли два человека, еще двое получили ранения.
В ночь на 9 мая россия запустила по Украине баллистическую ракету «Искандер-М» и 43 ударных беспилотника. Силы ППО сбили большинство вражеских дронов.
Как известно, с начала суток 9 мая, когда должно было действовать так называемое «перемирие», российские войска совершили 51 атаку на разных направлениях фронта.
