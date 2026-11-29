В порту ливийского города Бенгази установили постоянные боновые заграждения для защиты от морских дронов. Также огородили полузатопленный российский корвет «Меркурий», который был атакован 22 ноября.

Спутниковый снимок, который демонстрирует ситуацию в порту, опубликовало Радио Свобода.

24 ноября 2026, 17:23 Остановка «Ливийского экспресса»: что означает уничтожение корвета Меркурий в Бенгази Ливия возмутилась операцией Сил обороны Украины в Бенгази, в результате которой был уничтожен российский военный корабль.

На фотографии видно, что вместо маломерных судов, которыми ливийские власти пытались срочно перекрыть вход в порт, теперь обустроили специальные заграждения.

Подобные конструкции использует россия – боновыми заграждениями она ограничивает доступ в свои порты в черноморской акватории и вблизи Керченского моста.

Кроме того, новые снимки позволяют лучше рассмотреть повреждения сухогруза «Ангара», который также был атакован украинскими морскими дронами. В настоящее время рядом с ним пришвартовано еще одно гражданское судно.

Напомним, 22 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении операции на военно-морской базе в Бенгази. Отмечалось, что семь украинских морских беспилотников потопили российский корвет «Меркурий» и поразили грузовое судно «Ангара».

После этого власти Триполи назвали удар «объявлением войны» и заявили, что планируют обратиться в Международный суд ООН.

Накануне СМИ сообщили, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони была возмущена тем, что Украина заранее не предупредила Рим об операции против российских судов в ливийском порту Бенгази.

Также сообщалось, что правительство восточной Ливии планирует потребовать от Украины компенсацию за удар по порту Бенгази.

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