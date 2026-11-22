Российский корвет «Меркурий» почти наверняка уничтожен в результате мощного взрыва и пожара в ливийском порту Бенгази. Пока неизвестно, затонул ли корабль у причала или полностью сгорел.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

По данным издания, взрыв произошел на борту российского военного корабля проекта 20380 класса «Стерегущий». До этого судно несколько дней находилось в порту Бенгази. После взрыва корабль охватил огонь. Инцидент подтвердили несколько источников Naval News. Кроме того, в распоряжении издания есть спутниковые и другие снимки, на которых видно горящий «Меркурий».

По сообщениям в сети, во время взрыва над городом якобы пытались сбить неопознанную воздушную цель.

Формально корвет входит в состав Черноморского флота россии. Однако из-за войны в Черном море он действовал с баз Северного флота в Арктике. В Ливии «Меркурий» сопровождал конвой судов.

Официальной информации о причинах взрыва в Бенгази пока нет. В то же время в публикации отмечается, что за рядом успешных атак на суда, связанные с россией, в Средиземном море и вблизи него стоит Украина.

«Меркурий» является однотипным кораблем с корветом «Бойкий». В июне 2026 года тот получил серьезные повреждения в результате атаки украинских дронов в Кронштадте. Среди других судов, подвергшихся атакам, издание упоминает «Великий Медведь», о потоплении которого сообщали в декабре 2024 года, а также газовоз Arctic Metagaz, уничтоженный у побережья Ливии в марте 2026 года.

Напомним, 21 ноября об атаке на грузовое судно в Финском заливе заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, корабль направлялся в Калининград, а нападение на него совершили два беспилотника.

Позже командующий пограничной службой Финляндии Илля Ильин сообщил, что судно атаковала Украина, после чего оно потеряло управление и оказалось в территориальных водах Финляндии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.