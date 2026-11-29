Украинские предприниматели могут подать через портал «Дія» заявку на одноразовую государственную помощь от 15 до 30 тыс. грн для приобретения оборудования, которое обеспечит работу бизнеса во время отключений электроэнергии.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

3 ноября 2026, 17:53 Бронирование, субсидии, пенсионные доплаты: основные изменения и дедлайны для украинцев в ноябре-2026 В ноябре украинцев ждут обновленные правила бронирования от мобилизации, надбавки к пенсии для определенной возрастной категории пенсионеров, второй этап приема заявлений от предпринимателей на получение помощи на энергонезависимость. Подробности – на инфографике «Слово и дело».

Средства можно использовать на приобретение генераторов, аккумуляторов, инверторов, зарядных станций, стабилизаторов напряжения и другого оборудования для резервного электроснабжения, а также на его установку и подключение.

Помощь могут получить ФЛП и ООО, зарегистрированные не позднее 1 апреля 2026 года, имеющие от одного до десяти официально трудоустроенных работников. При этом учитывают только тех сотрудников, за которых уплачен ЕСВ в размере не менее минимального страхового взноса.

Размер помощи зависит от количества наемных работников:

1–4 работника – 15 тыс. грн;

5–7 работников – 20 тыс. грн;

8–10 работников – 30 тыс. грн.

Для участия в программе предприниматели не должны иметь налоговой задолженности и долгов по уплате ЕСВ по состоянию на 1 ноября 2026 года.

Также помощь недоступна предприятиям, в отношении которых применены санкции, которые ведут деятельность в россии или Беларуси либо имеют основной КВЭД из перечня запрещенных для программы.

Заявку можно подать через портал «Дія», выбрав услугу «Допомога ФОП та ТОВ на енергостійкість».

Для оформления необходимо авторизоваться с помощью электронной подписи, проверить данные бизнеса, указать целевое использование помощи и специальный банковский счет в формате IBAN.

Соответствие условиям программы система проверяет автоматически.

Помощь можно получить только один раз. Средства необходимо использовать по целевому назначению в течение 90 календарных дней после зачисления.

Напомним, в начале ноября стало известно о втором этапе программы поддержки энергонезависимости малого бизнеса. Предприниматели могли претендовать на выплаты от 15 до 30 тыс. грн в зависимости от количества наемных работников.

Ранее сообщалось, что более 30 тысяч украинских предпринимателей получили выплаты по государственной программе энергоподдержки ФЛП. Средства предназначались для покрытия дополнительных расходов на электроснабжение во время отключений.

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