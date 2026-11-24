В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление руководства Ливии о том, что удар по российскому корвету возле порта Бенгази равнозначен объявлению войны стране. В ведомстве подчеркнули, что Украина реализует свое право на самооборону, а ее действия направлены исключительно против российской агрессии.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий в комментарии Суспільному.

24 ноября 2026, 00:12 Уничтожение корвета «Меркурий»: в Ливии осудили украинскую операцию против российских кораблей МИД Ливии и представитель Президентского совета страны осудили военные операции Украины против российских кораблей вблизи Бенгази, назвав их равнозначной объявлению войны.

По его словам, Украина защищается от вооруженной агрессии россии, реализуя неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН.

Тихий подчеркнул, что Украина имеет право наносить удары по законным военным целям рф, в частности военным кораблям, грузовым судам, которые перевозят военную технику и ресурсы, а также танкерам теневого флота, обеспечивающим российскую военную машину.

«Украина никого не «втягивает» и никуда не «переносит» войну. Действия Украины направлены только против агрессора и не направлены против ни одной третьей стороны», – заявил спикер МИД.

Он отметил, что украинские удары соответствуют нормам международного и международного гуманитарного права, а Украина придерживается принципа пропорциональности и минимизирует сопутствующие риски. Кроме того, по словам Тихого, международное право не устанавливает географических ограничений относительно реализации права на самооборону.

Комментируя инциденты в портах, спикер МИД подчеркнул, что соответствующие вопросы следует адресовать россии, которая использует гражданскую инфраструктуру третьих стран в военных целях, подвергая их опасности.

«Угрозу для Ливии создали именно российские военные корабли и российские перевозчики оружия, которые регулярно туда прибывают», – подчеркнул Тихий.

В МИД также отметили, что россия систематически использует военное присутствие и логистическую инфраструктуру за пределами своей территории, в частности в Африке, для поддержки войны против Украины.

В то же время Тихий подчеркнул, что Украина уважает суверенитет и территориальную целостность Ливии, а ее действия не имеют целью нанести вред этой стране или ее народу.

Напомним, ранее сообщалось, что российский корвет «Меркурий» почти наверняка уничтожен в результате мощного взрыва и пожара в ливийском порту Бенгази.

Впоследствии Зеленский подтвердил затопление российского корвета «Меркурий» во время операции украинских военных вблизи берегов Ливии. Также был уничтожен боевой вертолет Ка-27 и поражен российский сухогруз MV ANGARA.

Позже стало известно, что в Президентском совете и МИД Ливии осудили украинскую операцию против российских кораблей в порту Бенгази, назвав ее равнозначной объявлению войны. При этом ливийская сторона готовит юридические и дипломатические ответные меры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.