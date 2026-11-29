Правительство восточной Ливии, связанное с силами Халифы Хафтара, планирует потребовать от Украины компенсацию за удар по порту Бенгази, который был нанесен 22 ноября.

Об этом заявил министр иностранных дел этой администрации Абдулхади Аль-Хвайдж, сообщает Clash Report.

24 ноября 2026, 11:32 «Украина реализует право на самооборону»: в МИД ответили Ливии на обвинения в «объявлении войны» МИД Украины ответил на заявление Ливии об объявлении войны после удара по российскому корвету «Меркурий». В ведомстве подчеркнули, что Украина действует в рамках международного права.

По словам Аль-Хвайджа, власти восточной Ливии имеют «полное законное право требовать компенсации и возмещения» за последствия атаки.

Министр отметил, что в соответствии с международным правом, компенсация должна покрывать как ущерб семьям погибших и раненым, так и повреждение портовой инфраструктуры, объектов и предприятий.

При этом Аль-Хвайдж не назвал сумму компенсации, которую хочет получить правительство, когда власти восточной Ливии планируют выдвинуть требование, а также куда именно будут обращаться.

Издание отмечает, что Аль-Хвайдж представляет администрацию восточной Ливии, которая связана с силами Халифы Хафтара и не является поддерживаемым ООН Правительством национального единства, базирующимся в Триполи.

Напомним, 22 ноября президент Украины Владимир Зеленский и СБУ сообщили о проведении операции на военно-морской базе в Бенгази. Отмечалось, что семь украинских морских беспилотников потопили российский корвет «Меркурий» и поразили грузовое судно «Ангара».

После этого власти Триполи назвали удар «объявлением войны» и заявили, что планируют обратиться в Международный суд ООН.

В ответ на это украинский МИД заявил, что Украина действует в пределах права на самооборону, а ее цели связаны исключительно с противодействием российской агрессии.

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