Подсанкционный танкер Kairos, принадлежащий к российскому «теневому флоту», сел на мель вблизи болгарского города Созополь. Из-за сильного шторма судно сорвалось с якоря и начало дрейфовать.

Об этом сообщили в Министерстве транспорта Болгарии.

15 ноября 2026, 16:46 В Средиземном море проверили танкер из российского теневого флота: что выяснили Военно-морские силы ЕС проверили в Средиземном море танкер MV MIDAG и подтвердили, что он ходил под фальшивым флагом. Судно подозревают в связях с российским теневым флотом.

По данным ведомства, вечером 28 ноября танкер, стоявший на якоре в Бургасском заливе, начал дрейфовать из-за сильного ветра и высоких волн.

Около 19:55 судно село на мель вблизи мыса Колокита, к юго-востоку от Созополя, примерно в 100–150 метрах от берега.

На борту находятся двое китайских моряков. По информации местных властей, угрозы их жизни нет.

Танкер Kairos находится под санкциями ЕС и Великобритании из-за причастности к перевозке российской нефти в обход международных ограничений.

Судно остается в болгарских водах с декабря 2025 года. Тогда оно получило повреждения в результате атаки морских дронов вблизи турецкого побережья. Впоследствии танкер отбуксировали в Болгарию и оставили на якоре возле Бургаса.

По информации болгарских властей, сейчас танкер не перевозит груз, однако в его цистернах остается небольшое количество топлива.

Министр транспорта Болгарии Георгий Пеев заявил, что владельцу судна предоставят 30 дней для организации его буксировки. Если этого не сделают, болгарские власти планируют самостоятельно организовать соответствующую операцию.

Для предотвращения возможного загрязнения вокруг танкера также планируют установить защитные боновые заграждения.

Ранее в Средиземном море военные ЕС проверили танкер MV Midag, который связывают с российским «теневым флотом». Во время проверки возникли вопросы относительно законности использования судном флага.

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