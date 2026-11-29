Прилуцкая табачная фабрика British American Tobacco Украина, которая 29 ноября подверглась российской воздушной атаке, остановила свою работу.
Об этом сообщила пресс-служба British American Tobacco.
По информации компании, среди работников предприятия погибших и пострадавших нет.
В настоящее время команда British American Tobacco Украина совместно с соответствующими службами оценивает масштабы повреждений и нанесенный предприятию ущерб. О сроках возобновления работы фабрики пока не сообщается.
Напомним, что 7 сентября российские войска уже атаковали беспилотниками табачную фабрику British American Tobacco в Прилуках. Тогда на предприятии вспыхнул пожар, сообщалось о пострадавшей местной жительнице.
Ранее в Минобороны сообщили, что с начала 2026 года российские войска не менее 62 раз атаковали пищевые предприятия и продовольственные склады Украины. Это почти вдвое больше, чем за все предыдущие годы полномасштабного вторжения вместе взятые.
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