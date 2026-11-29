Прилуцкая табачная фабрика British American Tobacco Украина, которая 29 ноября подверглась российской воздушной атаке, остановила свою работу.

Об этом сообщила пресс-служба British American Tobacco.

30 сентября 2026, 14:42 Продовольственный террор: география и динамика ударов рф по складам и производствам Удары по складам и супермаркетам в Украине. Как часто и где Россия атаковала пищевую инфраструктуру с начала вторжения – на инфографике «Слово и дело».

По информации компании, среди работников предприятия погибших и пострадавших нет.

В настоящее время команда British American Tobacco Украина совместно с соответствующими службами оценивает масштабы повреждений и нанесенный предприятию ущерб. О сроках возобновления работы фабрики пока не сообщается.

Напомним, что 7 сентября российские войска уже атаковали беспилотниками табачную фабрику British American Tobacco в Прилуках. Тогда на предприятии вспыхнул пожар, сообщалось о пострадавшей местной жительнице.

Ранее в Минобороны сообщили, что с начала 2026 года российские войска не менее 62 раз атаковали пищевые предприятия и продовольственные склады Украины. Это почти вдвое больше, чем за все предыдущие годы полномасштабного вторжения вместе взятые.

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