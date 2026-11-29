Российские войска в воскресенье, 29 ноября, нанесли удар по Салтовскому району Харькова. В результате атаки пострадали гражданские.
Об атаке сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.
Он рассказал, что в результате атаки пострадали трое человек. Им уже оказывают необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, в Харькове из-за атаки повреждены автобус и трамвай. Экстренные службы продолжают работать над ликвидацией последствий попадания.
Напомним, в пятницу, 27 ноября, россияне нанесли удар по одному из предприятий в городе Нежин Черниговской области. В результате атаки погибли мужчина и женщина, четыре человека ранены.
Также сообщалось, что войска рф обстреляли общежитие и гражданские предприятия на Житомирщине, есть пострадавший
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