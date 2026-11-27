Операция в Ливии, в ходе которой Силы обороны Украины поразили корабль рф в порту Бенгази, была проведена без предварительного согласования с европейскими партнерами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

24 ноября 2026, 17:23 Остановка «Ливийского экспресса»: что означает уничтожение корвета Меркурий в Бенгази Ливия возмутилась операцией Сил обороны Украины в Бенгази, в результате которой был уничтожен российский военный корабль.

«Я подтвердил, что недавняя операция в Ливии была проведена без предварительной координации с нашими европейскими партнерами», – написал он.

Зеленский заявил о готовности наладить обмен всей необходимой информацией между соответствующими органами двух стран. Он также отметил важность прямой, регулярной и эффективной коммуникации между ними.

Напомним, 23 ноября президент Зеленский подтвердил затопление российского корвета «Меркурий» во время операции украинских военных в порту ливийского города Бенгази. Также был уничтожен боевой вертолет Ка-27 и поражен российский сухогруз MV ANGARA.

Накануне глава государства в интервью BBC заявил, что украинские военные никогда не проводят подобных операций «без какой-либо координации с другими партнерами». Глава МИД Италии после этого сказал, что слова Зеленского не соответствуют действительности и что эта атака все же не координировалась с союзниками.

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