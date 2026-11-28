Премьер-министр Италии Джорджа Мелони возмущена тем, что Украина заранее не предупредила Рим об операции против российских судов в ливийском порту Бенгази.

Об этом сообщает Bloomberg.

24 ноября 2026, 17:23 Остановка «Ливийского экспресса»: что означает уничтожение корвета Меркурий в Бенгази Ливия возмутилась операцией Сил обороны Украины в Бенгази, в результате которой был уничтожен российский военный корабль.

Отмечается, что разговор Мелони и президента Владимира Зеленского «был напряженным» из-за ударов Украины по российским кораблям у побережья Ливии.

Ранее в Италии заявили, что Украина не согласовала операцию с партнерами и не предупредила Рим о планах атаковать морскими дронами российские суда вблизи ливийского порта.

После разговора с Зеленским пресс-служба премьера Италии обнародовала заявление, в котором украинскую операцию назвали такой, что нарушила суверенитет Ливии и создает риск распространения конфликта на Средиземное море.

Мелони отметила, что Италия продолжает поддерживать право Украины на защиту, но в то же время должна заботиться о безопасности собственных граждан и региона. Поэтому война россии против Украины не должна распространяться на Средиземноморье.

Как известно, Ливия имеет стратегическое значение для Италии из-за близости к ее границам, энергетических маршрутов и миграционных потоков. Поэтому итальянские власти опасаются, что военные операции в регионе приведут к эскалации и усилят нестабильность в стране.

Кроме того, как отмечает Bloomberg, инцидент в Ливии также может помешать самой Мелони, поскольку премьер готовится к следующим выборам, а часть представителей ее правительственной коалиции и оппозиции имеют более склонные к россии взгляды.

В частности, итальянская партия «Лига» раскритиковала украинскую операцию. Ее представители назвали удар неприемлемым и предупредили о возможных последствиях для стабильности Ливии. В то же время политсила Мелони продолжает поддерживать Киев.

Напомним, 27 ноября президент Украины пообщался по телефону с премьером Италии и во время разговора подтвердил, что операцию в Ливии провели без предварительного согласования с европейскими партнерами.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявлял, что Рим не знал о намерениях Украины нанести удар в ливийских территориальных водах. Он подчеркнул необходимость уважать территориальную целостность Ливии.

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