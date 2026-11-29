Премьер-министр Эстонии Кристен Михал раскритиковал разговоры об усталости европейцев от войны в Украине. Он подчеркнул, что европейцы живут в безопасности, тогда как украинцы ежедневно страдают от российских атак.

Об этом Михал заявил в интервью The Guardian.

27 ноября 2026, 09:59 24 страны Евросоюза поддержали дополнительный заем Украине на 45 миллионов евро – Кошта Инициативу Еврокомиссии относительно дополнительного кредита для Украины на 45 млрд евро в рамках финансовой поддержки 2027 года поддержали 24 из 27 государств Евросоюза.

Эстонский премьер отметил, что не понимает, как европейцы могут говорить об усталости от войны, находясь в комфортных условиях, тогда как украинцы продолжают бороться за свободу.

«Как можно устать от войны, сидя в отапливаемой комнате, где царят мир и тишина, течет вода и можно смотреть телевизор… Но в Украине люди борются против россии за свободу; гибнут мирные жители; у них нет отопления, электричества и водоснабжения. И кто же устанет? Тот, кто сидит в отапливаемой комнате? Это не вариант», – заявил Михал.

Он также подчеркнул, что Европейский Союз не откажется от поддержки Украины, даже если в отдельных странах к власти придут политики, выступающие против финансирования Киева.

В частности, премьер упомянул возможную победу Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции. По его словам, даже при таком сценарии другие европейские государства продолжат поддерживать Украину.

Кроме того, Михал заявил о готовности Эстонии увеличить помощь Украине, если другие страны сократят или прекратят финансирование.

«Если потребуется, да, мы сделаем больше», – отметил он.

Премьер также выразил уверенность, что страны Северной Европы и Балтии продолжат поддерживать Украину, несмотря на возможные политические изменения среди других союзников.

Напомним, 27 ноября стало известно, что 24 из 27 стран Евросоюза поддержали предложение о предоставлении Украине дополнительного займа на 45 млрд евро в 2027 году.

Ранее по итогам заседания «Рамштайна» стало известно, что Эстония планирует направить на поддержку Украины в 2027 году не менее 0,25% своего ВВП, а также выделить 15 млн евро на совместные промышленные проекты.

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