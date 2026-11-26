Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль предостерег Украину от географического распространения войны после недавних атак на российские суда в Средиземном и Балтийском морях.

Об этом Вадефуль заявил во время общения с журналистами 26 ноября, его цитирует dpa.

24 ноября 2026, 17:23 Остановка «Ливийского экспресса»: что означает уничтожение корвета Меркурий в Бенгази Ливия возмутилась операцией Сил обороны Украины в Бенгази, в результате которой был уничтожен российский военный корабль.

«Право Украины на самооборону не вызывает сомнений, и мы поддерживаем Украину, но я бы решительно предостерег от того, чтобы позволить этому конфликту географически распространиться», – сказал глава немецкого МИД.

Он добавил, что украинские удары по военным объектам являются законными, однако призвал не допускать эскалации и угроз для судоходства и окружающей среды в Балтийском регионе.

Напомним, 23 ноября президент Владимир Зеленский подтвердил затопление российского корвета «Меркурий» во время операции украинских военных вблизи берегов Ливии. Также был уничтожен боевой вертолет Ка-27 и поражен российский сухогруз MV ANGARA.

Кроме того, Зеленский подтвердил, что Украина стоит за атакой на российское грузовое судно Sparta II в Финском заливе 21 ноября.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал ранее выразил мнение, что странам Балтийского региона нужно быть готовыми к повторным атакам украинских беспилотников на российские суда.

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