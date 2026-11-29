После украинского удара по российскому кораблю в Балтийском море правительство Германии на разных уровнях призвало Киев к сдержанности. В Берлине опасаются, что расширение атак на российские цели в регионе может привести к эскалации и повлиять на поддержку военной помощи Украине.

Об этом пишет Spiegel.

В частности, такое предупреждение прозвучало во время встречи министра обороны Германии Бориса Писториуса с его украинским коллегой Евгением Хмарой.

По информации источников издания, во время визита Хмары в Германию Писториус за закрытыми дверями подчеркнул, что расширение украинских операций против российских целей в Балтийском море несет риск эскалации. Кроме того, такие действия могут ослабить поддержку немецкой военной помощи Киеву.

Это происходит на фоне опросов, свидетельствующих о снижении поддержки военной помощи Украине среди немецкого населения.

Представитель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросам внешней политики Адис Ахметович заявил, что Берлин поддерживает Украину в ее защите от российской агрессии, однако призвал к особой осторожности во время военных операций в Балтийском регионе.

«Мы поддерживаем Украину, которая защищается от российской агрессии. В то же время во время военных операций в Балтийском регионе необходима особая осторожность. Необходимо сохранить безопасность прибрежных государств и свободу судоходства», – заявил он журналистам.

В то же время ответственный за внешнюю политику во фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт выступил в поддержку права Украины атаковать российские военные корабли и транспорт с оружием.

Напомним, 21 ноября пограничная служба Финляндии заявила, что российское судно Sparta II атаковали дроны. После этого сухогруз вошел в территориальные воды Финляндии, а экипаж эвакуировали.

Позже президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина стоит за атакой на российское грузовое судно Sparta II в Финском заливе.

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