Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил обеспокоенность по поводу недавней операции Сил обороны Украины, в рамках которой были поражены два российских корабля в порту ливийского города Бенгази.

Об этом он заявил во время телефонного разговора с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

24 ноября 2026, 17:23 Остановка «Ливийского экспресса»: что означает уничтожение корвета Меркурий в Бенгази Ливия возмутилась операцией Сил обороны Украины в Бенгази, в результате которой был уничтожен российский военный корабль.

Таяни подчеркнул, что для Италии важно не допустить распространения конфликта с россией на Средиземноморье.

По его словам, необходимо уважать суверенитет Ливии и продолжать работу по стабильности и единству страны.

В то же время глава итальянского МИД заверил Сибигу, что дипломатические усилия Рима и далее будут направлены на поддержку обороны Украины и достижение справедливого мира.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский подтвердил затопление российского корвета «Меркурий» во время операции украинских военных вблизи берегов Ливии. Также был уничтожен боевой вертолет Ка-27 и поражен российский сухогруз MV ANGARA.

После этого в Президентском совете и МИД Ливии осудили украинскую операцию против российских кораблей в порту Бенгази, назвав ее равнозначной объявлению войны. Там также заявили, что готовят юридические и дипломатические ответные меры.

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