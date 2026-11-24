Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил обеспокоенность по поводу недавней операции Сил обороны Украины, в рамках которой были поражены два российских корабля в порту ливийского города Бенгази.
Об этом он заявил во время телефонного разговора с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
Таяни подчеркнул, что для Италии важно не допустить распространения конфликта с россией на Средиземноморье.
По его словам, необходимо уважать суверенитет Ливии и продолжать работу по стабильности и единству страны.
В то же время глава итальянского МИД заверил Сибигу, что дипломатические усилия Рима и далее будут направлены на поддержку обороны Украины и достижение справедливого мира.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский подтвердил затопление российского корвета «Меркурий» во время операции украинских военных вблизи берегов Ливии. Также был уничтожен боевой вертолет Ка-27 и поражен российский сухогруз MV ANGARA.
После этого в Президентском совете и МИД Ливии осудили украинскую операцию против российских кораблей в порту Бенгази, назвав ее равнозначной объявлению войны. Там также заявили, что готовят юридические и дипломатические ответные меры.
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