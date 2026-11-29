В августе 2026 года Румыния решила не обращать внимания на запрет россии на полеты в районе Черного моря, где ее истребители перехватывали морской дрон. В Бухаресте осознавали, что такие действия могли спровоцировать военный ответ Москвы и привести к эскалации.

Об этом тогдашний министр обороны Румынии Раду Мируце рассказал в подкасте Controverse, сообщает специализированное авиационное издание Aerotime.

28 октября 2026, 12:05 Террор без границ: как часто соседние страны ограничивали полеты из-за дроновой угрозы в 2026 году Как часто в Польше, Эстонии, Молдове и Румынии ограничивали авиаполёты и закрывали аэропорты из-за дронов рф с начала 2026 года – на инфографике «Слово и дело».

20 августа Министерство обороны Румынии сообщило, что коммерческое судно обнаружило дрейфующий морской дрон вблизи газодобывающей платформы Neptun Alpha, которая является частью проекта Neptun Deep. Поскольку беспилотник находился в исключительной экономической зоне Румынии, для его перехвата подняли два истребителя F-16.

По словам Мируце, он приказал перехватить дрон. Однако вскоре после этого россия объявила запрет на полеты над соответствующим районом. Бывший министр утверждает, что решение не обращать внимания на это ограничение могло спровоцировать военный ответ Москвы, а ситуация была близка к эскалации.

Мируце также рассказал, что румынские военные предупреждали его о юридических рисках операции. В частности, платформа расположена за пределами территориальных вод Румынии, а потому, по словам экс-министра, на нее не распространяется действие пятой статьи НАТО о коллективной обороне. Кроме того, под угрозой могли оказаться сотни людей, работавших на объекте.

В итоге один из румынских истребителей открыл огонь из бортовой пушки и попал в морской дрон, однако полностью его не уничтожил. Позже беспилотник обезвредила группа по обезвреживанию взрывоопасных предметов Военно-морских сил Румынии.

На то, что Бухарест проигнорировал российский запрет на полеты, Москва так и не отреагировала.

Напомним, 17 октября два истребителя F-16 Воздушных сил Румынии сбили два беспилотника, которые вошли в воздушное пространство страны над Черным морем. Происхождение дронов пока неизвестно.

Тогда как 13 ноября в территориальных водах Румынии беспилотник попал в судно Larissa 1 под флагом Палау, следовавшее в Украину. Инцидент произошел примерно в 12 км к северу от города Сфинту-Георге.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.