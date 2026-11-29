Российская оккупационная армия в воскресенье, 29 ноября, нанесла воздушные удары по гражданской инфраструктуре Житомирской области, пострадал один человек.

Об этом сообщил руководитель ОВА Виталий Бунечко.

Под обстрел попали предприятия в Житомирском районе и общежитие одного из учебных заведений в Коростенском районе.

Бунечко сообщил, что пострадавшего человека уже госпитализировали, ему оказывают необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 29 ноября и утром российские войска атаковали промышленное предприятие в Прилуках Черниговской области. СМИ сообщили, что под ударом оказалась табачная фабрика.

Ранее президент Зеленский рассказал, сколько ударных беспилотников, управляемых авиабомб и ракет россия применила против Украины за неделю.

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