В ночь на 29 ноября украинские разведчики поразили химический завод «КуйбышевАзот» в российском Тольятти Самарской области. На территории предприятия зафиксировали многочисленные взрывы и масштабный пожар.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
По данным ГУР, удар по предприятию нанесли операторы дальнобойных беспилотников украинской разведки.
«КуйбышевАзот» – одно из крупнейших химических предприятий россии. Как отметили в ГУР, завод производит сырьевые компоненты для взрывчатки и боеприпасов, а также высоковязкие полиамиды, которые используют в ракетной отрасли.
В результате атаки на территории предприятия прогремели многочисленные взрывы и возник масштабный пожар.
Напомним, ранее 29 ноября стало известно об атаке беспилотников на промышленные районы Тольятти и Нижнекамска. По предварительным сообщениям OSINT-каналов, в Тольятти пожар мог возникнуть на территории завода «Тольяттикаучук».
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