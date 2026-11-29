В ночь на 29 ноября украинские разведчики поразили химический завод «КуйбышевАзот» в российском Тольятти Самарской области. На территории предприятия зафиксировали многочисленные взрывы и масштабный пожар.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

29 ноября 2026, 09:28 Дроны атаковали промышленные районы двух городов рф: сообщают о пожаре на химзаводе В ночь на 29 ноября беспилотники атаковали промышленные районы российских городов Тольятти Самарской области и Нижнекамска в Татарстане.

По данным ГУР, удар по предприятию нанесли операторы дальнобойных беспилотников украинской разведки.

«КуйбышевАзот» – одно из крупнейших химических предприятий россии. Как отметили в ГУР, завод производит сырьевые компоненты для взрывчатки и боеприпасов, а также высоковязкие полиамиды, которые используют в ракетной отрасли.

В результате атаки на территории предприятия прогремели многочисленные взрывы и возник масштабный пожар.

Напомним, ранее 29 ноября стало известно об атаке беспилотников на промышленные районы Тольятти и Нижнекамска. По предварительным сообщениям OSINT-каналов, в Тольятти пожар мог возникнуть на территории завода «Тольяттикаучук».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.