Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность отменить премию мира или изменить ее формат. Президент США Дональд Трамп, получивший награду в декабре 2025 года, может остаться ее единственным лауреатом.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на трех высокопоставленных представителей футбольных организаций.

19 октября 2026, 15:52 Восемь войн, которые «завершил» Трамп: четыре продолжились, а двух вообще не было Дональд Трамп утверждает, что остановил восемь войн – в частности в Косово, Секторе Газа и Нагорном Карабахе. На инфографике «Слово и дело» – где действительно настал мир, а где даже не было войны.

По словам собеседников издания, премию мира ФИФА учредили в 2025 году, а подготовку к первому вручению организовали в спешке и в условиях секретности. На это отвели всего несколько недель.

Первым лауреатом стал Дональд Трамп. Награду ему лично вручил президент ФИФА Джанни Инфантино во время жеребьевки чемпионата мира по футболу в декабре 2025 года.

Однако теперь в федерации обсуждают целесообразность дальнейшего существования премии. В октябре ее будущее поручили рассмотреть комитету по социальной ответственности.

По информации NYT, среди возможных решений – полная отмена награды или изменение ее назначения. В частности, премию могут превратить в награду за вклад в развитие футбола.

Собеседники издания также отмечают, что в ФИФА сомневаются, согласится ли кто-либо получить эту награду после Трампа.

Решение могут рассмотреть на следующем заседании Совета ФИФА в декабре. В то же время сама организация не назвала конкретной даты, сообщив, что определится с будущим премии в надлежащее время.

По данным журналистов, пересмотр награды связан с обеспокоенностью по поводу тесных связей Инфантино с Трампом.

Президент ФИФА публично поддерживал американского президента и сопровождал его во время зарубежных поездок. Кроме того, федерация заключила договор об аренде офиса в Trump Tower стоимостью 4 млн долларов, который, по информации NYT, почти не используют.

Отдельную критику вызвали переговоры Инфантино о возможной продаже доли в будущих футбольных турнирах частному инвестиционному фонду, связанному с семьей зятя Трампа Джареда Кушнера.

Эти обстоятельства привели к проверкам и призывам к отставке президента ФИФА. Сам Инфантино отрицает какие-либо нарушения.

В марте 2027 года он планирует баллотироваться на очередной четырехлетний срок.

Напомним, «Слово и дело» анализировало заявления Дональда Трампа о завершении восьми войн. По результатам анализа, часть конфликтов продолжалась, а некоторые приведенные американским президентом примеры не соответствовали заявленному им описанию.

Ранее сообщалось, что ФИФА может пересмотреть отстранение российских команд от международных соревнований. Президент федерации Джанни Инфантино выступал за обсуждение этого вопроса.

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