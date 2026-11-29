47,4 процента опрошенных жителей Польши поддерживают разрыв дипломатических отношений с россией из-за нарушения польского воздушного пространства российскими ракетами.

Об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research.

12 ноября 2026, 11:41 Меньше друзей, больше врагов: как за четыре месяца изменилось отношение украинцев к Польше Украинцы в октябре оценили отношения с Польшей как сдержанно-критические. Так, за 4 месяца доля респондентов, которые считают Польшу непредсказуемым и сложным соседом, выросла на 6 пунктов. Одновременно на 3 процента увеличилась доля тех, кто видит в ней скрытого или потенциального врага.

Участникам опроса предложили ответить, должна ли Польша прекратить дипломатические отношения с россией после случаев нарушения ее воздушного пространства российскими ракетами. За разрыв дипломатических связей с Москвой высказались 47,4 процента респондентов. Против такого решения выступили 26,8 процента опрошенных, еще 25,8 процента не смогли определиться с ответом.

Больше всего разрыв отношений с рф поддерживают люди старше 50 лет и респонденты с высокими доходами. Среди самых старших участников опроса такую позицию разделяет половина, а среди тех, кто зарабатывает более 7000 злотых, – 55,1 процента.

В последнее время Польша неоднократно сообщала о нарушении своего воздушного пространства российскими объектами. В частности, в ночь на 24 ноября страна задействовала силы противовоздушной обороны из-за вражеской атаки на Украину. Российский беспилотник ненадолго залетел в воздушное пространство Польши.

Перед этим 20 ноября три объекта нарушили воздушное пространство Польши во время российской атаки на Украину. Как выяснилось позже, это были российские крылатые ракеты.

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