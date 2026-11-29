Криптовалюта WLFI проекта World Liberty Financial, связанного с семьей президента США Дональда Трампа, за сутки потеряла более половины стоимости и упала до исторического минимума.

Об этом сообщает Bloomberg.

19 ноября 2026, 18:10 100 долларов, вложенных в биткоин на старте, ныне стоят более 20 миллионов 100 долларов, вложенных в биткоин на старте, сейчас стоят более 20 млн. На инфографике «Слово и дело» – как менялся курс криптовалюты в 2010–2026 годах.

По данным издания, в течение 24 часов стоимость WLFI упала более чем на 50% – ниже 2 центов за токен. По сравнению с пиковым значением 2025 года криптовалюта подешевела примерно на 94%.

Одновременно стейблкоин USD1, который также выпускает World Liberty Financial, ненадолго потерял привязку к американскому доллару. По данным CoinGecko, его стоимость опускалась до 94 центов, после чего почти вернулась к одному доллару.

На фоне падения курса основатель блокчейн-платформы Tron, миллиардер Джастин Сан, который ранее вложил в WLFI не менее 45 млн долларов, выступил с новыми обвинениями в адрес компании.

Он заявил, что представители World Liberty Financial якобы использовали кредитные механизмы для вывода средств. Сан также призвал криптовалютные биржи прекратить торговлю WLFI и USD1.

В апреле миллиардер подал иск против World Liberty Financial из-за заморозки его токенов, обвинив компанию в вымогательстве. В мае компания подала встречный иск, обвинив Сана в клевете. World Liberty Financial отвергает его обвинения.

Ранее компания использовала собственные токены WLFI в качестве залога для получения кредитов в стейблкоинах на платформе Dolomite, одним из сооснователей которой является технический директор World Liberty Financial.

На фоне падения стоимости токена возникли опасения относительно возможной ликвидации залоговых активов.

В World Liberty Financial сообщили, что продали часть резервных криптоактивов и пересмотрели обеспечение кредитов для снижения рисков. Компания заявила о намерении и в дальнейшем сокращать долговую нагрузку.

В то же время представитель World Liberty Financial заверил Bloomberg, что каждый токен USD1 остается доступным для обмена на один американский доллар.

По данным CoinGecko, рыночная капитализация USD1 сократилась с 5,4 млрд долларов в феврале до 2,9 млрд долларов.

Напомним, после начала торгов токеном WLFI в сентябре 2025 года состояние семьи Дональда Трампа, по оценкам СМИ, выросло примерно на 5 млрд долларов. Тогда криптовалюта торговалась по цене от 24 до 30 центов.

Также недавно «Слово и дело» проанализировало изменения стоимости Bitcoin с 2010 по 2026 год. За этот период криптовалюта пережила несколько значительных обвалов и периодов резкого роста.

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