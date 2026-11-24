В Президентском совете и МИД Ливии осудили украинскую операцию против российских кораблей в порту Бенгази, назвав ее равнозначной объявлению войны. При этом ливийская сторона готовит юридические и дипломатические меры в ответ.

Об этом сообщают Libyan News Agency, цитируя заявление члена Президентского совета Ливии Мусы Аль-Кони и сайт дипломатического ведомства страны.

23 ноября 2026, 12:06 «Ливийский экспресс» под ударом: как это повлияет на поставки оружия рф в Африку Александр Коваленко объяснил, как уничтожение российского корвета «Меркурий» и сухогруза ANGARA повлияет на поставки оружия рф в Африку, сможет ли россия защитить «Ливийский экспресс» и угрожает ли операция отношениям Украины с Ливией.

Как отмечается, Аль-Кони возложил на украинскую сторону полную ответственность за эти действия, назвал их «террористическими» и отметил, что президент Украины Владимир Зеленский признал их и даже «хвастался этим».

Ливийский чиновник охарактеризовал эти действия как равнозначные объявлению войны против ливийского государства, подчеркнув, что территорию, территориальные воды и стратегические объекты Ливии нельзя использовать для действий, которые угрожают безопасности страны.

«Мы немедленно начнем принимать все необходимые правовые и дипломатические меры – как на региональном, так и на международном уровне – чтобы привлечь к ответственности тех, кто нарушил суверенитет Ливии и угрожает миру и безопасности. Это включает передачу дела в Международный Суд ООН, Совет Безопасности ООН и другие соответствующие организации с целью защиты прав ливийского государства и его граждан всеми законными средствами», – говорится в заявлении чиновника.

При этом Аль-Кони призвал Совет Безопасности ООН созвать экстренное заседание и внести Зеленского в список людей, связанных с терроризмом.

В то же время МИД Ливии также осудил военные операции Украины вблизи Бенгази, заявив, что «не позволят использовать ливийские порты и гражданскую инфраструктуру для военных целей».

«Продолжение российско-украинского конфликта не дает ни одной из сторон права переносить свои военные операции на территорию Ливии или использовать ливийское воздушное пространство как арену для сведения счетов. Такие действия противоречат принципам устава Организации Объединенных Наций и соответствующим нормам международного права», – говорится в заявлении ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что российский корвет «Меркурий» почти наверняка уничтожен в результате мощного взрыва и пожара в ливийском порту Бенгази.

Позже Зеленский подтвердил затопление российского корвета «Меркурий» во время операции украинских военных вблизи берегов Ливии. Также был уничтожен боевой вертолет Ка-27 и поражен российский сухогруз MV ANGARA.

При этом «Меркурий» – не единственный российский корабль, который Украина недавно поразила в дальних водах. 21 ноября по дороге в Калининград под атаку попало грузовое судно Sparta II, которое, вероятно, перевозило российское оружие на экспорт.

На инфографике «Слово и дело» – сколько корветов осталось у россии по сравнению с ВМС мира.

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