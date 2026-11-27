Силы обороны Украины 26 ноября и в ночь на 27 ноября нанесли удары по средствам противовоздушной обороны, пунктам управления и логистическим объектам российских войск. Среди пораженных целей – зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» в Запорожской области.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

2 октября 2026, 14:02 Цена вторжения: потери армии рф сравнялись с количеством населения Екатеринбурга Димитровград, Сургут, Тверь, Калуга, Екатеринбург. На инфографике «Слово и дело» – потери россии в войне по сравнению с населением русских городов.

В частности, вблизи населенного пункта Курошаны Запорожской области украинские военные поразили ЗРК «Бук-М3». Также в районе Талового Луганской области под удар попал пункт управления подразделения противника, а вблизи Селидового Донецкой области – пункт управления беспилотниками.

Кроме того, Силы обороны атаковали объекты военной логистики окупантов. В районе Грибовахи Луганской области поражен состав горюче-смазочных материалов, а в Луганске – состав материально-технических средств, на котором после удара возник пожар.

«Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться, пока россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует», – указали в Генштабе.

Напомним, накануне стало известно, что воины Сил обороны во взаимодействии с повстанческим движением «Черная Искра» поразили «Ефремовский завод синтетического каучука», задействованный в производстве твердого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет «Искандер».

Президент Владимир Зеленский рассказал, украинские военные в целом за последнюю неделю атаковали объекты российской федерации в 11 регионах и Черном море.

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