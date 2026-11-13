ВСУ поразили ракетами «Нептун» завод и склад вражеских дронов в Ростове-на-Дону

Силы обороны ударили ракетами «Нептун» по вражеским объектам в Ростове-на-Дону. Под удар попали три объекта, которые связаны с производством и ремонтом российских дронов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Каждую ночь российские дроны летят на украинские города, позиции и энергетику. Часть из них производится, хранится и ремонтируется в Ростове-на-Дону. В ночь на 13 ноября именно туда прилетел ответ – украинские ракеты. Ракетные войска, а именно береговой ракетный комплекс ВМС ВСУ «Нептун», поразили сразу три объекта, связанные с беспилотниками», – говорится в сообщении.

Как отмечается, украинские защитники поразили производство ударных дронов тактического уровня – ООО «Ионос». Также было поражено место, где это предприятие хранит беспилотники.

Еще одной целью стал сервисный центр ООО «Аэро-Хит», где российская армия ремонтирует и обслуживает дроны для фронта.

По данным военных, «Аэро-Хит» – российский производитель ударных и разведывательных FPV-дронов «Велес». Производство компании расположено в Хабаровске, а в Ростове-на-Дону работает именно сервисный центр.

В Генштабе отметили, что удар по производству, складу и сервису бьет сразу по всей цепочке врага.

«Часть дронов не будет изготовлена, части сгорела на складе, а поврежденные беспилотники еще долго не вернутся на фронт. Меньше российских дронов – меньше атак на наших воинов и гражданских людей», – добавили в Генштабе.

Как известно, бойцы Сил обороны в ночь на 13 ноября нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в Волгограде российской федерации.

Напомним, ранее ВСУ ударили «Нептунами» по заводу в Орле, который производит детали для ракет.

Также в Генштабе заявили, что начиная с 30 октября украинские военные поразили пять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии, а в НАТО положительно оценили украинские операции против российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

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