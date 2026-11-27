Строительство основных конструкций двух станций столичного метро на Виноградарь планируют завершить в 2027 году.

Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщила пресс-служба КГГА.

«В 2027 году планируют завершить строительство основных конструкций станций метро «Мостицкая» и «Варшавская». Эти планы остаются неизменными. Сейчас работы на строительных площадках продолжаются», – говорится в заявлении пресс-службы.

В частности, на участке просп. Европейского Союза уже завершают перенос инженерных коммуникаций: водопроводных и тепловых сетей, газопроводов, кабельных линий и сетей связи. Также обустраивают дождевую канализацию и системы водоотведения.

На участках, где перенос коммуникаций уже завершили, восстанавливают проезжую часть и тротуары.

«Работы выполняют в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить движение транспорта по просп. Европейского Союза», – добавили в пресс-службе.

25 марта 2024, 09:20 Когда в европейских столицах в последний раз открывали новые станции метро Когда в столицах стран Европы в последний раз открывали новые станции метро – на инфографике. В Киеве в последний раз такое происходило в 2013 году.

В то же время в КГГА сообщили, что строительство метро на Виноградарь предусматривает три очереди. Первая – строительство станций «Мостицкая и «Варшавская», вторая – еще одной станции с ответвлением, третья – станции метро и электродепо.

«Все три очереди включены в Единый проектный портфель публичных инвестиций Киева. Поэтому указанный в нем срок реализации до 2035 года касается всего проекта, а не только двух станций, которые строят сейчас», – уточнили в пресс-службе.

Ранее мы информировали, что даже во время длительных отключений электроэнергии в столице Киевский метрополитен будет обеспечивать работу подземных станций как укрытий.

Также в 2025 году столичный мэр Виталий Кличко заявлял, что первую станцию метро в сторону микрорайона Виноградарь откроют в Киеве уже в 2026 году.

Кроме этого мы анализировали, когда в европейских столицах в последний раз открывали новые станции метро.

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