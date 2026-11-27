Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила пять новых схем уклонения от мобилизации, задержав семерых организаторов сделок.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

18 ноября 2026, 12:01 Граница для мужчин после войны: какие ограничения может сохранить государство Геннадий Дубов объяснил, при каких условиях Украина сможет ограничивать выезд мужчин за границу после отмены военного положения и будут ли такие решения соответствовать Конституции.

Как отмечается, фигуранты продавали военнообязанным поддельные медзаключения о «плохом» здоровье или за деньги организовывали бегство в Евросоюз вне пунктов пропуска.

В частности, в Николаеве задержали матроса батальона резерва Военно-Морских Сил ВСУ и его сообщника, которые брали деньги за содействие в переводе мобилизованных на «тыловые» должности.

«Для реализации преступления его организаторы привлекали знакомых врачей, которые оформляли клиентам фиктивное стационарное лечение с последующим установлением тяжелых диагнозов. Затем уклонисты использовали подделку для перевода из боевых подразделений Сил обороны в регионы, отдаленные от зоны боевых действий», – говорится в сообщении.

А в Днепре был задержан руководитель автошколы, который за 12 тысяч долларов обещал оформить военнообязанным фиктивную группу инвалидности для выезда за пределы Украины.

Также в регионе разоблачен предприниматель из Каменского, который продавал потенциальным призывникам маршрут незаконного «перехода» в ЕС. Установлено, что ранее фигуранта уже дважды привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

«За 10 тысяч евро рецидивист предлагал доставить их к приграничью и показать «обходной» путь в соседнюю страну Евросоюза вне КПП. Сотрудники СБУ задержали его на автотрассе «Днепр – Ивано-Франковск», когда он перевозил трех военнообязанных в направлении юго-западной границы», – заявили в СБУ.

При этом в Запорожье разоблачен работник водоканала и его безработный сообщник, которые за 13 тысяч долларов США предлагали военнообязанным оформить фиктивную инвалидность для незаконного выезда за пределы Украины.

В то же время на Закарпатье киберспециалисты СБУ задержали дельца, который предлагал военнообязанным за 8 тысяч евро маршрут нелегальной переправки в Евросоюз вплавь через Тису.

Фигурантам сообщили о подозрении по ряду статей Уголовного кодексу Украины. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что до 1 декабря власти и бизнес должны наработать новую модель мобилизационного обязательства и броней.

А накануне Кабмин поручил верифицировать данные обо всех мужчинах в возрасте от 17 до 60 лет.

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