Количество раненых в результате российской атаки на гражданское предприятие в Житомирской области увеличилось с двух до 12 человек. Среди пострадавших – местные жители от 23 до 61 года.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте удара работают полицейские, спасатели, медики и другие экстренные службы.

«Сотрудники следственно-оперативной группы полиции документируют и изымают доказательства военного преступления армии рф, оказывают необходимую помощь местным жителям», – говорится в заявлении.

В полиции также призвали жителей не приближаться к подозрительным предметам, боеприпасам и их обломкам, не касаться их и не пытаться самостоятельно переносить или разбирать. При обнаружении таких предметов необходимо звонить по номерам 101, 102 или 112.

Напомним, в пятницу, 27 ноября, россияне нанесли удар по одному из предприятий в городе Нежин Черниговской области. В результате атаки погибли мужчина и женщина, четыре человека ранены.

А утром российские оккупанты ударили по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова, в результате чего три человека пострадали.

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