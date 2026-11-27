Воины Сил обороны во взаимодействии с повстанческим движением «Черная Искра» поразили «Ефремовский завод синтетического каучука», задействованный в производстве твердого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет «Искандер».
Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщил Генеральный штаб.
«В ночь на 27 ноября в Тульской области прогремели взрывы. Силы обороны Украины, во взаимодействии с повстанческим движением на территории рф «Черная Искра», поразили «Ефремовский завод синтетического каучука» – предприятие, задействованное в производстве твердого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет «Искандер», – заявили в ведомстве.
Как известно, синтетический каучук – основа твердого ракетного топлива. Он связывает окислитель и металлический порошок в один прочный заряд, который не трескается и ровно горит в двигателе ракеты.
«Без него «Искандер» остается металлом на складе. Именно этими ракетами армия рф бьет по украинским городам, энергетике и гражданским объектам. Поэтому каждый удар по Ефремову – это меньше баллистики, которая может полететь на Украину. Масштабы нанесенного ущерба уточняются», – добавили в Генштабе.
Кроме этого, военные подтвердили результаты поражения Новошахтинского НПЗ в Ростовской области, способного перерабатывать до 7,5 млн тонн нефти в год.
«Там уничтожено 20 горизонтальных резервуаров и повреждено еще 21 горизонтальный и 11 вертикальных, а также участок трубопровода», – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, по данным президента Владимира Зеленского, украинские военные за последнюю неделю атаковала объекты российской федерации в 11 регионах и Черном море.
Так, в ночь на 26 ноября дальнобойные беспилотники Главного управления разведки Минобороны повторно атаковали нефтеперерабатывающий завод «Славянск Эко» в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края рф. В результате удара на предприятии возник пожар.
Кроме этого, ВСУ поразили военный аэродром «Мариновка» в Волгоградской области рф, а также нефтеперекачивающую станцию компании «Транснефть» в Башкортостане.
А в Ставропольском крае рф дроны атаковали ГРЭС, которая питает предприятие российского ВПК.
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