Воины Сил обороны во взаимодействии с повстанческим движением «Черная Искра» поразили «Ефремовский завод синтетического каучука», задействованный в производстве твердого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет «Искандер».

Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщил Генеральный штаб.

«В ночь на 27 ноября в Тульской области прогремели взрывы. Силы обороны Украины, во взаимодействии с повстанческим движением на территории рф «Черная Искра», поразили «Ефремовский завод синтетического каучука» – предприятие, задействованное в производстве твердого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет «Искандер», – заявили в ведомстве.

26 ноября 2026, 05:23 Атаки Украины сократили российскую нефтепереработку до 20-летнего минимума – Bloomberg Объемы переработки нефти в россии упали до самого низкого уровня за последние два десятилетия из-за ударов по НПЗ. Это усилило дефицит на внутреннем рынке и заставило рф наращивать экспорт сырой нефти.

Как известно, синтетический каучук – основа твердого ракетного топлива. Он связывает окислитель и металлический порошок в один прочный заряд, который не трескается и ровно горит в двигателе ракеты.

«Без него «Искандер» остается металлом на складе. Именно этими ракетами армия рф бьет по украинским городам, энергетике и гражданским объектам. Поэтому каждый удар по Ефремову – это меньше баллистики, которая может полететь на Украину. Масштабы нанесенного ущерба уточняются», – добавили в Генштабе.

Кроме этого, военные подтвердили результаты поражения Новошахтинского НПЗ в Ростовской области, способного перерабатывать до 7,5 млн тонн нефти в год.

«Там уничтожено 20 горизонтальных резервуаров и повреждено еще 21 горизонтальный и 11 вертикальных, а также участок трубопровода», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, по данным президента Владимира Зеленского, украинские военные за последнюю неделю атаковала объекты российской федерации в 11 регионах и Черном море.

Так, в ночь на 26 ноября дальнобойные беспилотники Главного управления разведки Минобороны повторно атаковали нефтеперерабатывающий завод «Славянск Эко» в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края рф. В результате удара на предприятии возник пожар.

Кроме этого, ВСУ поразили военный аэродром «Мариновка» в Волгоградской области рф, а также нефтеперекачивающую станцию компании «Транснефть» в Башкортостане.

А в Ставропольском крае рф дроны атаковали ГРЭС, которая питает предприятие российского ВПК.

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