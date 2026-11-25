Силы обороны Украины и СБУ в ночь на 25 ноября поразили Куйбышевский и Сызранский нефтеперерабатывающие заводы в Самарской области, а также военный аэродром «Саваслейка» в Нижегородской области. Оба НПЗ россияне ремонтировали в течение двух месяцев после предыдущих украинских ударов.
Об этом сообщили в Министерстве обороны и Генеральном штабе ВСУ.
По данным Минобороны, Сызранский НПЗ подвергся удару по меньшей мере в десятый раз с августа 2025 года, а Куйбышевский НПЗ в Самаре – в пятый.
Оба предприятия остановили работу после сентябрьских ударов. Россияне в течение двух месяцев восстанавливали их, однако теперь на заводах снова вспыхнули пожары.
На Куйбышевском НПЗ зафиксировано попадание и пожар, повреждены производственные установки и резервуары. На территории Сызранского НПЗ также вспыхнул масштабный пожар. По предварительным данным, поражен ряд технологических установок и резервуары.
Суммарная мощность двух предприятий составляет более 15 млн тонн нефти в год, из которых около 7 млн тонн приходится на Куйбышевский НПЗ.
Сызранский НПЗ производит авиационное топливо для военной авиации, а Куйбышевский обеспечивает нефтепродуктами центральный и южный военные округа рф.
В Минобороны подчеркнули, что поражение этих предприятий подрывает возможности российской армии обеспечивать свои потребности в топливе.
Кроме того, украинские силы поразили военный аэродром «Саваслейка» в Нижегородской области. По оценке Минобороны, это уменьшает возможности россии осуществлять воздушные атаки на Украину.
По предварительной информации Генштаба, в результате ударов поражены пять российских военных самолетов, которые некоторое время не смогут выполнять полеты. Степень их повреждений и окончательное количество пораженных самолетов уточняются.
В Минобороны подчеркнули, что поражение аэродрома уменьшает возможности российских войск атаковать украинские города.
Генштаб уточнил последствия предыдущих ударов по российским нефтяным объектам
По данным Генштаба, Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, пораженный 23 ноября, остановил работу.
Также стало известно о последствиях ударов по двум нефтебазам в Азове 16 ноября:
- на нефтебазе ООО «Флэш Энерджи» уничтожены два резервуара и повреждены еще четыре;
- на нефтебазе «Азовская-3» уничтожены четыре резервуара и повреждены еще пять.
В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают системно принимать меры для подрыва военно-экономического потенциала россии и принуждения ее к прекращению вооруженной агрессии против Украины.
Напомним, в ночь на 25 ноября в российской Самарской области прогремели взрывы в районе сразу нескольких нефтяных объектов «Роснефти». Сообщалось, что под атакой дронов вероятно оказались Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ, а также одна из нефтеперекачивающих станций.
Также недавно в рф второй раз за месяц звучали взрывы на Афипском и Ильском НПЗ, после чего на объектах вспыхнули пожары.
Кроме того, в Генштабе подтвердили поражение Новошахтинского НПЗ в Ростовской области рф.
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