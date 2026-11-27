В Киеве приступили к монтажу главной новогодней елки на Софийской площади. Завершить работы планируется к 4 декабря, а праздничную локацию традиционно откроют 6 декабря, в День святого Николая.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

В этом году елка будет высотой 16 метров. Ее оформят в рамках концепции «Свет внутри», которая предусматривает обустройство праздничного пространства не только вокруг, но внутри конструкции.

Кроме того, на Софийской площади установят ярмарочный домик и детский паровоз. По словам Кличко, массовые мероприятия на локации проводиться не будут.

«Елку устанавливаем по инициативе представителей бизнеса. Расходы на установку, оформление, обслуживание и содержание праздничной локации организатор берет на себя. Денежные средства из бюджета города на это не будут выделять», – добавил мэр.

Напомним, в прошлом году мы рассказывали, в каких крупных городах Украины встречали Новый год-2026 с главной елкой, а где от нее отказались.

Также на нашей инфографике – даты главных зимних праздников по новоюлианскому календарю.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.