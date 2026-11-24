Военные Вооруженных Сил Украины поразили переправы, задействованные оккупантами в Донецкой области, и сосредоточение российских грузовиков на Брянщине.

Об этом во вторник, 24 ноября, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«23 ноября и в ночь на 24 ноября Силы обороны Украины продолжили отрезать армию рф от всего, что нужно ей для войны», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

11 ноября 2026, 11:22 Каждый третий украинец против любой паузы в ударах по российским НПЗ 31% украинцев категорически против прекращения ударов по российским НПЗ. Еще 40,5% готовы поддержать мораторий только после прекращения атак рф на украинскую энергетику.

В частности, на Брянщине, вблизи Берестка, поражено место сосредоточения грузовиков вражеского подразделения. На этих авто оккупанты обычно возят на передовую боеприпасы, топливо и провизию.

А в Донецкой области, в районе Новоукраинки, поражена переправа через реку Волчья.

«Теперь врагу придется искать обходные пути, более длинные и уязвимые, чтобы перебрасывать живую силу и технику. Мы и дальше будем работать по ключевым военным целям противника, пока россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины», – добавили в Генштабе.

Напомним, накануне бойцы Сил обороны поразили НПЗ «Лукойла» в Перми в более чем 1500 километрах от границы, а также атаковали нефтеперекачивающую станцию «Калейкино» в Татарстане.

Также воины Сил обороны поразили сосредоточение личного состава российского подразделения «Рубикон» во временно оккупированном Бердянске и уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс «Тор».

А в Ростовской области рф Силы обороны Украины в ночь на 23 ноября поразили Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

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