Кабинет министров Украины принял и сегодня направит в парламент проект государственного бюджета-2027, доработанный ко второму чтению.

Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

28 октября 2026, 15:28 Кому и сколько должна Украина: структура госдолга накануне вторжения и сейчас За время полномасштабной войны долговые обязательства Украины выросли с 95 до 213 млрд долларов. На инфографике «Слово и дело» – как изменился госдолг и стоимость его обслуживания за 5 лет.

В новой редакции правительство отказалось от запланированного повышения ставок НДС и акциза, увеличило финансирование обороны и предусмотрело больше средств на страхование военных рисков.

В частности, на страхование военных рисков заложили 31 млрд грн вместо 1 млрд грн в предыдущей редакции. Финансирование обеспечения ВСУ увеличили на 20,4 млрд грн, а расходы на вооружение – на 2 млрд грн. Резервный фонд хотят увеличить на 13,4 млрд грн – до 105 млрд грн.

Вместе с тем, собственные доходы бюджета без учета грантов сократились на 49 млрд грн. Это связано, в частности, с исключением 67 млрд грн ожидаемых поступлений от повышения налогов и почти 65 млрд грн от детенизации таможни.

Также дополнительные средства предусмотрели на образование, поддержку ветеранов, аграриев, научных учреждений и обустройство укрытий в школах и детсадах.

«Заседание комитета ожидаем в конце следующей недели, голосование в зале – по плану 9 декабря», – написала Пидласа.

Напомним, что 28 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2027 год.

Накануне премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что для повышения базовых выплат военнослужащим в бюджете страны не хватает десятков миллиардов гривен ежемесячно. Однако правительство ищет ресурсы.

Он также рассказал, что базовый сценарий пенсионной реформы, над которой работает Кабмин, требует около 170 миллиардов гривен дополнительных выплат ежегодно. Однако пока эта сумма является «неподъемной».

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