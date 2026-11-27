Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений наказание киевскому адвокату Алексею Носову, обвиняемому в попытке подкупа прокуроров САП. Он должен провести 4 года и 6 месяцев в тюрьме и не сможет заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По данным следствия, в 2024 году Носов предложил прокурорам 200 тысяч долларов за передачу другому органу досудебного расследования дела по завладению электроэнергией «Укрэнерго» и легализации средств от ее продажи на 716 млн гривен.

Апелляционная инстанция частично изменила приговор ВАКС от 9 июня 2026 года: исключила из обвинения признак предварительного сговора группы лиц, а также упоминания о предложении неправомерной выгоды детективам НАБУ.

С Носова также взыскали в доход государства 1,2 млн гривен залога. Решение вступило в силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в Верховном Суде в течение трех месяцев.

По информации Transparency International Ukraine, адвокат находится за границей и уклоняется от правосудия.

Напомним, недавно апелляция ВАКС подтвердила приговор бывшему судье Игорю Петрику, которого приговорили к 7 годам лишения свободы за получение взятки.

Также сообщалось, что апелляция ВАКС передала в управление АРМА 150 млн грн залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко. Следствие подозревает, что средства могли иметь преступное происхождение.

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