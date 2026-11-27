Украинские военные за последнюю неделю атаковали объекты российской федерации в 11 регионах и Черном море.

Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщил президент Владимир Зеленский.

«Украина абсолютно справедливо отвечает на каждый российский удар. И я благодарю наши Силы обороны Украины за то, что ответы точные. За одну эту неделю есть результаты в Самарском, Нижегородском, Краснодарском, Ростовском, Волгоградском, Ставропольском, Брянском, Пермском, Тульском регионах, также Башкортостане и Татарстане, в акватории Черного моря», – написал президент.

26 ноября 2026, 05:23 Атаки Украины сократили российскую нефтепереработку до 20-летнего минимума – Bloomberg Объемы переработки нефти в россии упали до самого низкого уровня за последние два десятилетия из-за ударов по НПЗ. Это усилило дефицит на внутреннем рынке и заставило рф наращивать экспорт сырой нефти.

Он уточнил, что под ударом оказались исключительно российские нефтяные объекты и предприятия, которые работают на войну, задействованы в производстве взрывчатки.

Также Силы обороны били по военным аэродромам и самолетам, с которых россияне атакуют Украину во время массированных атак.

«Благодарю все составляющие Сил обороны и безопасности Украины, которые вводят против агрессора наши кинетические санкции. россия получала множество вариантов деэскалации и остановки этой войны и все равно выбрала войну. россии нужно закончить эту свою войну – нужно выбрать мир», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 26 ноября дальнобойные беспилотники Главного управления разведки Минобороны повторно атаковали нефтеперерабатывающий завод «Славянск Эко» в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края рф. В результате удара на предприятии возник пожар.

Кроме этого, ВСУ поразили военный аэродром «Мариновка» в Волгоградской области рф, а также нефтеперекачивающую станцию компании «Транснефть» в Башкортостане.

А в Ставропольском крае рф дроны атаковали ГРЭС, которая питает предприятие российского ВПК.

Также мировые медиа заявили, что атаки Украины сократили российскую нефтепереработку до 20-летнего минимума.

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