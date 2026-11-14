Силы обороны поразили нефтяную станцию «Самара» и военный аэродром «Липецк-2» в россии

Национальная безопасность
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Силы обороны ударили по нефтяной станции «Самара» и военному аэродрому «Липецк-2» в россии. Вспыхнул пожар, поражены резервуары с нефтью и авиационным топливом.
Фото Генштаб ЗСУ

Силы обороны Украины 13 ноября нанесли удары по линейной производственно-диспетчерской станции «Самара» в Самарской области рф и военному аэродрому «Липецк-2» в Липецкой области. На нефтяном объекте вспыхнул пожар, а на аэродроме поражены несколько важных объектов инфраструктуры.

Об этом сообщили в Генштабе.

ВСУ поразили ракетами «Нептун» завод и склад вражеских дронов в Ростове-на-ДонуВ ночь на 13 ноября ракеты Нептун поразили три объекта в Ростове-на-Дону, которые связаны с производством и ремонтом российских дронов.

По данным военных, под удар попала станция «Самара», расположенная вблизи поселка Просвет Самарской области. Вследствие поражения на территории объекта возник пожар, который охватил несколько резервуаров с нефтью.

В Генштабе объяснили, что станция является одним из ключевых узлов российской нефтяной системы. Сюда по магистральным нефтепроводам поступает нефть из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов россии. На объекте её смешивают для формирования экспортной марки Urals, на которую приходится до половины нефтяного экспорта рф.

Кроме того, Генштаб подтвердил результаты удара по военному аэродрому «Липецк-2» в Липецкой области, где базируется российская военная авиация.

По информации военных, 13 ноября на территории аэродрома были поражены три объекта:

  • ангар для хранения специальной техники, предназначенной для обслуживания самолетов;
  • резервуар с авиационным топливом;
  • центральный командно-диспетчерский пункт аэродрома.

«Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры, направленные на принуждение россии к прекращению вооруженной агрессии против Украины», – отметили в Генштабе.

Напомним, накануне Силы обороны ударили ракетами «Нептун» по вражеским объектам в Ростове-на-Дону. Под удар попали три объекта, которые связаны с производством и ремонтом российских дронов.

Кроме того, бойцы Сил обороны в ночь на 13 ноября нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в Волгограде российской федерации.

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