Кабинет министров принял решение о выделении 495,8 млн гривен на закупку мобильных укрытий для пунктов пропуска через госграницу. Их установят для защиты людей во время российских атак.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

10 сентября 2026, 14:30 Под прицелом – КПП: как часто россия атакует приграничную инфраструктуру Украины Атаки россии на пограничную инфраструктуру Украины. Хронология ударов по КПП на границе с Молдовой и Румынией, а также последствия атак – на инфографике «Слово и дело».

«Россия системно атакует пограничную инфраструктуру, по которой ежедневно двигаются люди и транспорт. Важно, чтобы во время атаки могли скрыться и те, кто пересекает границу и работники», – отметил он.

Закупки мобильных укрытий организуют областные службы обновления в пяти регионах: Одесской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской и Волынской областях.

Напомним, недавно в правительстве Молдовы заявляли, что обсуждают с Киевом возможность переноса украинских контрольно-пропускных пунктов на свою территорию из-за регулярных российских атак.

Также СМИ сообщили, что Украина прорабатывает возможность переноса контрольно-пропускных пунктов вглубь территории Польши и Словакии, чтобы защитить грузы с украинской аграрной продукцией от атак рф.

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