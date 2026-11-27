Кабинет министров принял решение о выделении 495,8 млн гривен на закупку мобильных укрытий для пунктов пропуска через госграницу. Их установят для защиты людей во время российских атак.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
«Россия системно атакует пограничную инфраструктуру, по которой ежедневно двигаются люди и транспорт. Важно, чтобы во время атаки могли скрыться и те, кто пересекает границу и работники», – отметил он.
Закупки мобильных укрытий организуют областные службы обновления в пяти регионах: Одесской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской и Волынской областях.
Напомним, недавно в правительстве Молдовы заявляли, что обсуждают с Киевом возможность переноса украинских контрольно-пропускных пунктов на свою территорию из-за регулярных российских атак.
Также СМИ сообщили, что Украина прорабатывает возможность переноса контрольно-пропускных пунктов вглубь территории Польши и Словакии, чтобы защитить грузы с украинской аграрной продукцией от атак рф.
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