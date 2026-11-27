Хакеры проникли во флагманскую вычислительную платформу Военно-воздушных сил Америки Cloud One.

Об этом сообщает информационное агентство «Reuters» со ссылкой на источники.

Инцидент зафиксировали во время обновления системы, после чего в ее функционировании возникли технические сбои. Инцидент зафиксировали во время обновления системы, что впоследствии вызвало сбои в ее работе.

3 ноября 2026, 10:00 В Британии прогнозируют всплеск кибератак с ИИ на инфраструктуру в ближайшие два года Британский Национальный центр кибербезопасности – NCSC – предупредил, что очень вероятно, что искусственный интеллект будет использован в атаке на критическую инфраструктуру страны до 2028 года.

По словам двух собеседников агентства, вторжение в «Cloud One» выявили примерно месяц назад.

После проникновения в облачную платформу перенос новых программ приостановили, а обновление действующего программного обеспечения заблокировали. Часть пользователей лишили прав администратора.

«Cloud One» объединяет ресурсы Microsoft, Amazon, Oracle и Alphabet и используется для работы с военными данными, в частности информацией о персонале, логистике, техническом обслуживании и боеприпасах. Среди них – система, которая обрабатывает данные радаров ПВО Северной Америки, и платформа, которая отслеживает бомбы и ракеты на более чем 200 военных объектах США по всему миру.

Отмечается, что этот взлом мог поставить под угрозу значительные объемы конфиденциальной тактической, кадровой и логистической информации.

Личности хакеров медиа установить не удалось. Также неизвестны масштабы вторжения или то, были ли похищены какие-либо данные.

В заявлении американские военные ВВС отметили СМИ, что «не комментируют состояние безопасности, уязвимости или оперативный статус конкретных сетей и систем».

«Мы постоянно принимаем осторожные меры для защиты информации, систем и оперативных возможностей Департамента (ВВС)», – говорится в заявлении.

«Cloud One» является одной из крупнейших облачных платформ американских вооруженных сил.

«Взлом этой платформы – это серьезное дело», – отметил один из источников.

По словам собеседника Reuters, следователи привлекли Киберкомандование (киберподразделение американских ВС) для оценки нанесенного ущерба.

Также отмечается, что выявление хакерской атаки вызвало ряд сбоев в работе. Кроме этого, по данным источников, работы по переносу внутренних приложений на платформу «Cloud One» были приостановлены.

Напомним, недавно Центральное разведывательное управление США и еще по меньшей мере две американские разведывательные службы были атакованы киберпреступниками. Хакеры могли использовать ИИ.

Также Международная федерация футбола (ФИФА) официально подтвердила факт преступной кибератаки на свои системы, в результате которой хакеры похитили более 12 ГБ внутренних и персональных данных.

А ранее в Google сообщили, что русскоязычные злоумышленники, вероятно, провели первую полностью автоматизированную кибератаку с использованием искусственного интеллекта.

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