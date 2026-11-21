Силы обороны Украины 20 ноября и в ночь на 21 ноября поразили четыре военных объекта российских оккупантов. Под удар попали склад боеприпасов в Крыму, два пункта управления и автомобильный мост через Северский Донец.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

18 ноября 2026, 14:57 Силы обороны поразили мост через Северский Донец и три российских военных самолета Силы обороны поразили мост через Северский Донец и ремонтную базу в Курской области. В Генштабе также подтвердили повреждение трех российских военно-транспортных самолетов.

По данным военных, в районе Первомайского на временно оккупированной территории Крыма поражен склад боеприпасов одного из подразделений российской армии.

Кроме того, Силы обороны нанесли удары по двум пунктам управления оккупантов – вблизи Пришиба Запорожской области и Украинска Донецкой области.

Также украинские военные поразили автомобильный мост через реку Северский Донец в районе Луганска. Российские войска используют эту переправу для поставок на фронт топлива, боеприпасов и военной техники.

Масштабы повреждений и нанесенного ущерба уточняются.

В Генштабе подчеркнули, что удары по ключевым военным объектам противника будут продолжаться до полного прекращения российской агрессии против Украины.

Напомним, 18 ноября Генштаб сообщил о поражении автомобильного моста через Северский Донец в районе Станицы Луганской, который россияне использовали для военной логистики. Также было подтверждено повреждение трех российских военно-транспортных самолетов.

Кроме того, 16 ноября Силы обороны сообщили о поражении нефтебазы «Флеш Энерджи» в Ростовской области и пунктов управления российских подразделений на оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.

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