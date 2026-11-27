Российская армия в пятницу, 27 ноября, нанесла удар по гражданскому предприятию в Малинской общине Житомирской области. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Бунечко рассказал, что на месте атаки работают соответствующие службы, областные власти поддерживают связь с руководством общины.

Глава ОВА также призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах до отбоя.

Напомним, в пятницу, 27 ноября, россияне нанесли удар по одному из предприятий в городе Нежин Черниговской области. В результате атаки погибли мужчина и женщина, четыре человека ранены.

А утром российские оккупанты ударили по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова, в результате чего три человека пострадали.

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