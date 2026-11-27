Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим не был проинформирован о подготовке украинского удара по кораблю рф в ливийском Бенгази. Так он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о взаимодействии с партнерами при подготовке военных операций.

Заявление Таяни приводит Sky TG24.

24 ноября 2026, 17:23 Остановка «Ливийского экспресса»: что означает уничтожение корвета Меркурий в Бенгази Ливия возмутилась операцией Сил обороны Украины в Бенгази, в результате которой был уничтожен российский военный корабль.

Накануне Зеленский в интервью ВВС сказал, что украинские дипломаты взаимодействуют с представителями других государств, если украинские силы действуют в международных водах или вблизи инфраструктуры других стран.

«Все такие вещи очень опасны, и опять же наши силы никогда не атакуют без какой-либо координации с другими партнерами», – заявил глава государства.

Руководитель итальянского МИД при этом утверждает, что слова Зеленского не соответствуют действительности.

«Никакой координации никогда не было. Об этом также сказал их министр иностранных дел, отметив, что в будущем они будут говорить с союзниками. Никто из нас не был информирован, никто ничего не знал о том, что украинцы делали в Ливии. Так что то, что сказал Зеленский, не соответствует действительности», – сказал Таяни.

Напомним, 23 ноября президент Зеленский подтвердил затопление российского корвета «Меркурий» во время операции украинских военных в порту ливийского города Бенгази. Также был уничтожен боевой вертолет Ка-27 и поражен российский сухогруз MV ANGARA.

Глава МИД Италии выразил обеспокоенность из-за атаки Украины на российские корабли в Ливии. А в МИД Германии предостерегли от географического расширения войны.

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