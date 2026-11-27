Международные партнеры объявили о новых обязательствах по финансированию разминирования Украины на сумму 70 млн евро. О дополнительной поддержке договорились по итогам состоявшейся в Брюсселе четвертой ежегодной Конференции по вопросам противоминной деятельности.

Об этом сообщили в министерстве обороны Украины.

22 октября 2026, 15:12 Шесть Израилей или три Эстонии: сколько территории в Украине до сих пор ждет саперов Площадь опасной территории в Украине достигает трех Эстоний или шести Израилей. Подробнее о минной опасности в 2026 году – на инфографике «Слово и дело».

В мероприятии, организованном Украиной и Евросоюзом при поддержке Бельгии, приняли участие более 70 делегаций. Одним из главных вопросов встреч стало привлечение пособия на 2027 год.

В частности, США заявили о продолжении финансирования противоминной деятельности в следующем году на сумму 28 млн долларов, а с Германией и Швецией договорились продолжить работу над привлечением поддержки для государственных нужд.

«Только в 2026 году подразделения Сил безопасности и обороны обследовали более 490 кв. км сельскохозяйственных земель в девяти областях и очистили 367 кв. км. В районе боевых действий во время оперативного реагирования подразделения ВСУ, Госспецтрансслужбы, ГСЧС и Национальной полиции обследовали около 7 тысяч кв. км и обезвредили почти 1,3 млн взрывоопасных предметов», – рассказал начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Руслан Берегуля.

Напомним, «Слово и дело» брало интервью у главы Украинской национальной ассоциации по гуманитарному разминированию Алексея Ботнаренко. Среди поднятых вопросов – «черные саперы», проблемы государственного механизма компенсации стоимости разминирования и цена разминирования 1 гектара сельхозугодий.

Мы также рассказывали о том, как фермерам получить компенсацию за разминирование аграрных территорий.

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