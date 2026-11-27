По состоянию на пятницу, 27 ноября, цены на золото поднялись до $3664,97 после падения до самого низкого уровня годового минимума, зафиксированного в начале этой недели.

Об этом сообщает Reuters.

30 января 2026, 14:27 Цена на золото в течение двадцати лет выросла в 11 раз Цены на золото в 2026 году стремительно растут. Всего за два десятка лет золото выросло в цене в 11 раз. Подробнее – на инфографике.

Отмечается, что росту цен способствовали ослабление доллара и стабилизация на фондовых площадках. По данным агентства, спотовая цена золота выросла на 2,8% – до $3664,97 за унцию. В среду, 25 ноября, она опускалась до самого низкого уровня с августа 2025 года.

При этом американские фьючерсы на золото с поставкой в декабре выросли на 3,6% – до $3663,80 за унцию.

«После нескольких дней падения покупатели вернулись на рынок. Похоже, акции технологических компаний, в частности в сфере искусственного интеллекта, стабилизировались после недавней распродажи. Это положительно влияет на золото, поскольку обвал рынка вынудил некоторых инвесторов продавать его, чтобы получить наличные и покрыть убытки по другим активам», – заявил внешний аналитик Swissquote Карло Альберто Де Каза.

Как сообщается, рост доллара приостановился после того, как в начале недели он достиг максимума за 22 месяца. В частности, экономика США в третьем квартале росла значительно быстрее, чем прогнозировалось ранее, тогда как инфляция в октябре ускорилась. Это усилило ожидания, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки в следующем месяце и в начале 2027 года.

В то же время спотовая цена серебра выросла на 5,7% – до $43,88 за унцию, платины – на 3,6%, до $1336,96, а палладия – на 3,5%, до $903,79 за унцию. Все три металла также демонстрировали рост на этой неделе.

Как известно, в пятницу, 27 ноября, цена на нефть поднялась выше 97 долларов за баррель и может прервать трехнедельное падение на фоне новых атак хуситов на танкеры в Ормузском проливе и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии.

Напомним, в конце октября Национальный банк Украины ухудшил ожидаемый рост ВВП и прогноз инфляции, а также повысил учетную ставку до 16,5 процента.

Также на инфографике «Слово и дело» – как менялась среднемесячная стоимость золота с 2005 по 2026 год.

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